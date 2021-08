Dalla Toscana folle sostegno ai talebani, Salvini asfalta l'avvocato Pd

25 agosto 2021 a

L'avvocato Nura Musse Ali fa parte della commissione Pari Opportunità della Regione Toscana ed è in quota Pd. Ha anche collaborato con "Italianieuropei", fondazione di cultura politica di Massimo D'Alema. Sul Tirreno, però, ha rilasciato un'intervista in cui si dichiara "a favore del ritorno del regime talebano in Afghanistan". Ovviamente si è scatenato il putiferio e il leader della Lega, Matteo Salvini, ha stigmatizzato le parole della Musse Ali e chiesto a Letta e Giani di prendere le distanze.

“Fa parte della commissione Pari Opportunità della Regione Toscana e si è dichiarata a favore del ritorno del regime talebano in Afghanistan: le parole di Nura Musse Ali, indicata dal Pd e intervistata dai media locali, sono gravissime soprattutto perché pronunciate da una donna. Come si può sostenere un regime guidato da criminali che ammazzano, stuprano, torturano e chiudono in casa le donne? Siamo sicuri che Letta e Giani prenderanno le distanze, perché l’apologia dell’islam radicale è incompatibile con la nostra democrazia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini commentando l’intervista apparsa su il Tirreno.

