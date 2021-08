Omicidi e violenze, ma a loro è concesso tutto: Matteo Salvini affonda Twitter sui talebani

24 agosto 2021 a

Attacco a viso aperto a Twitter. Matteo Salvini non le manda di certo a dire al noto social network sulla gestione comunicativa delle vicende degli ultimi giorni in Afghanistan e in particolare il leader della Lega fa emergere l’assurdità e il diverso tipo di comportamento usato nella chiusura degli account sgraditi. “Nonostante omicidi e violenze, nonostante siano riconosciuti come ‘organizzazione terroristica’ a livello internazionale, i criminali islamici Talebani hanno un profilo Twitter operativo. Mentre in Italia e nel mondo sospendono o chiudono l’account per una parola o una frase fuori posto, senza spiegazioni, ai Talebani tutto è concesso. Vi pare normale? A me no” le parole del numero uno del Carroccio in un post su Facebook. La denuncia è partita, da capire se Twitter coglierà la palla al balzo o permetterà ancora ai talebani di fare il bello e il cattivo tempo sul proprio social.

