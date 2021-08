Salvini spiazza tutti, perché va d'accordo con Letta. Poi fulmina Conte

24 agosto 2021 a

Salvini sorprende il Meeting: “Sull’Afghanistan sono d’accordo in tutto e per tutto con Enrico Letta. Non ve lo aspettavate? Ma è così”. Letta china il capo arrossendo ma anche sorridendo.

Italiani tutti via tranne lui. Ecco il diplomatico eroe che sta salvando vite a Kabul

I fulmini, invece, Salvini li scaglia contro “il prof. Giuseppe Conte. Il dialogo si fa con istituzioni di altri Paesi, quando queste sono riconosciute anche se si tratta di regimi. Non si fa con i terroristi talebani che vogliono imporre la sharia alle donne. Con loro non si dialoga, e io non lo faró mai…”.

