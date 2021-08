Una montagna di balle, Santanché contro il Green pass. Rissa in studio con una precaria

Francesco Fredella 24 agosto 2021 a

La Santanché contro il green pass. Ancora una volta la senatrice di Fratelli d'Italia non ci sta e lo disintegra. "Una montagna di balle", dice a Morning News su Canale5. E cala il gelo nel programma d'informazione del daytime.

La Santanchè, che è anche imprenditrice, dà una stoccata al Governo. "La nostra posizione è contraria all'obbligo vaccinale. Se il Governo, però, è convinto sull'obbligo allora andasse avanti. Si può fare: esistono vaccini obbligatori. Quindi il Governo si presentasse con un decreto o una proposta di legge per renderlo obbligatorio. Sapete perché non lo fa? Ve lo dico io: quando ci vacciniamo ci fanno firmare un foglio con l'assunzione di responsabilità, che il Governo non vuole assumere. Noi di Fratelli d'Italia siamo coerenti e andiamo avanti. Sul Green pass e le balle che abbiamo sentito stamattina sono assurde: il Green pass è stato messo per costringere gli italiani che non vogliono vaccinarsi a farlo", dice la Santanchè. Che rimarca: "Non siamo no vax, non confondiamo i piani della discussione. Sarebbe scorretto. Io sono vaccinata".

E lo scontro sui vaccini e sul possibile obbligo accende il dibattito politico. Intanto, gli imprenditori sono sul piede di guerra da molto tempo e sono stanchi di dover affrontare la crisi economica facendo i conti con il calo di fatturato anche durante l'estate. Ed è proprio gli imprenditori che la "pitonessa" difende attaccando una precaria, ospite in studio. "Si merita di essere precaria", urla la Santanché. Gelo in studio. La precaria, che aveva detto di essere contraria a chi spende circa 20 mila euro per un vacanza, stava difendendo le posizioni di tante famiglie poco abbienti. "Ben venga chi può spendere 20 mila euro per una vacanza, se ha sudato quei soldi e ha pagato le tasse", dice la senatrice di Fratelli d'Italia. Questo argomento fa saltare dalla sedia la Santanchè, che sembra non vuol veder volare una mosca quando si parla di imprenditoria.

