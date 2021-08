In Scozia i contagi sono schizzati, l'allarme di Ricciardi sulla scuola

20 agosto 2021

Ottimista sull'andamento del virus il professore Walter Ricciardi, il profeta del lockdown, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, non è mai stato. Ma oggi ha davvero gelato la platea del Meeting di Rimini intervenendo sia pure collegato a distanza. “Oggi mi sento di lanciare un allarme: per raggiungere 100 milioni di casi il Covid ci ha messo approssimativamente 18 mesi. Per raggiungere 200 milioni di casi ci ha messo 6 mesi, perché con la variante Delta questa contagiosità è esplosa. Per raggiungere 400 milioni di casi - se noi non ci prepariamo a prevenirlo vaccinando ma non solo perché bisogna mantenere tutte quante le cautele - noi raggiungeremo 400 milioni di casi nei prossimi 3 mesi”. A fare da detonatore ai contagi secondo Ricciardi sarà soprattutto la riapertura delle scuole: “A me preoccupa moltissimo la riapertura delle scuole, il modo con cui lo si sta facendo, perché hanno aperto la settimana scorsa in Scozia e i casi sono schizzati verso l'alto. Perché i bambini al di sotto dei 12 anni non possono essere vaccinati e diventano il vettore principale per la trasmissione dell'infezione agli adulti e a quelli che stanno a casa...”.