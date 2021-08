Afghanistan, Giorgia Meloni inchioda la sinistra: "Disastro Afghanistan, i sedicenti paladini delle libertà in silenzio"

16 agosto 2021 a

a

a

Scene di disperazione e caos all'aeroporto Hamid Karzai di Kabul, preso d'assalto dalla popolazione decisa a fuggire dopo che anche la capitale è caduta in mano ai talebani. Centinaia di uomini hanno invaso la pista controllata dalle forze Usa, rincorrendo gli aerei statunitensi nonostante gli spari d'avvertimento dei militari. Alcuni si sono aggrappati ai velivoli in fase di decollo, tre sono precipitati e morti. Altri sono arrivati armati, due poi uccisi dai soldati Usa. La tensione e il caos sono cresciuti così tanto, con il passare delle ore, che il Pentagono ha annunciato lo stop a tutti i voli destinati a far uscire dal Paese il personale delle missioni ormai chiuse, finché le condizioni di sicurezza non saranno ripristinate.

Si aggrappano alle ruote dell'aereo e cadono nel vuoto, il dramma a Kabul

Le strade di Kabul sono ormai in mano agli estremisti. Fonti sul posto raccontano di strade apparentemente calme, con vie semideserte e nessuna presenza di ragazze e donne. Sono loro a rischiare di perdere ogni diritto, da quello di studiare a quello di disporre della propria vita, sotto la 'legge islamica' fondamentalista che i talebani sostengono. "Le ragazze sopra i 12 anni sono bottino di guerra" annunciano i talebani scioccando l'opinione pubblica.

Il medico afgano in lacrime a Roma: "I talebani cercano casa per casa. Ci sentiamo traditi"

Gli echi della crisi in Afghanistan investono anche l'Europa e l'Italia. La situazione è precipitata con una velocità e un fragore che forse nessuno si aspettava, ma ora serve una reazione. Per adesso però ci sono solo le polemiche: quella sul ministro degli Esteri Luigi Di Maio paparazzato al mare il giorno di Ferragosto mentre la Farnesina era al lavoro per evacuare gli italiani da Kabul in condizioni estreme. E ancora la polemica per nessun ministro ad accogliere lo sbarco dei connazionali e dei collaboratori afghani a Fiumicino.

Tuona la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni contro il disastro in Afghanistan che rappresenta il fallimento maldestramente completato dall’amministrazione del presidente Usa Joe Biden. La Meloni picchia duro: "Vent'anni di diritti e di conquiste cancellati in un batter d'occhio. Un futuro costruito con enormi sacrifici, che non esiste più". Per la leader di FdI "è un fallimento dell'intero Occidente, causato dalla disastrosa gestione del disimpegno dall'Afghanistan maldestramente completato dall'amministrazione Biden. Il tutto nel quasi totale silenzio dei sedicenti paladini delle libertà". La partita è ancora aperta e ogni risultato non è assolutamente prevedibile.

Quanto è preoccupato Di Maio? L'Afghanistan nelle mani dei talebani, lui beccato così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.