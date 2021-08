Matteo Salvini, la foto al mare a Ferragosto sbugiarda la sinistra

15 agosto 2021 a

Il leader della Lega Matteo Salvini è in Calabria e tra i diversi incontri elettorali trascorre la pausa di Ferragosto in spiaggia al Lido “La Marinella” di Soverato dove scatta un l'immancabile selfie di auguri. Nella foto però non c'è la fidanzata Francesca Verdini ma un immigrato sorridente che abbraccia il segretario del Carroccio. La didascalia parla chiaro e sbugiarda i soliti attacchi sinistri: "Io e Okiriko, detto Valentino, in Italia da tanti anni con la famiglia, al lavoro e un sorriso per tutti. Vi abbracciamo da Soverato, mare incantevole e ottima cucina al Lido la Marinella, buon Ferragosto" scrive Salvini.

All'indomani dell'archiviazione con la formula più piena sul caso dei migranti della Gregoretti il leader della Lega appare sorridente al mare abbracciato a un ragazzo di colore che vive e lavora regolarmente in Italia. E il messaggio del leader della Lega, all'espoca dei fatti ministro dell'Interno, arriva forte e chiaro. Per l'ex ministro dell'Interno non ci sarà nessun processo perché per il gup non c'è stato nessun sequestro di persona. "Quando gli italiani mi daranno di nuovo l'occasione di tornare al governo sulla vicenda migranti rifarò le stesse scelte, ho fatto solo il mio dovere nell'interesse degli italiani e del mio paese" ha commentato Salvini.

Chi al contrario, dopo aver esultato a Palermo, è uscito con le ossa rotte dall'udienza preliminare di Catania sono state le parti civili: AccoglieRete, Legambiente, Arci e una famiglia di migranti a bordo della Gregoretti. "Attendiamo le motivazioni, poi utilizzeremo ogni strumento giuridico a nostra disposizione per ribaltare questa decisione - hanno commentato gli avvocati delle parti civili - Purtroppo in questa udienza preliminare non c'è stata un'accusa incisiva, la procura di Catania si è tirata indietro e noi abbiamo dovuto supplire al suo ruolo".

