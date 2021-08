La Raggi si inginocchia ai cinesi, la svista sul profilo Twitter è clamorosa

14 agosto 2021 a

La svista è di quelle epocali. Sull'immagine Twitter della sindaca di Roma, il suo nome di battesimo viene storpiato è diventa "VILGINIA". Insomma la Raggi si genuflette ai cinesi che, si sa, di questi tempi sono in grande ascesa nel panorama geopolitico

Ambigua grafia o ennesima clamorosa gaffe a cui ci ha abituato la sindaca negli ultimi tempi? Solo per ricordare le più indimenticabili: la "cupola" del Colosseo e l'Arena di Nimes scambiata per l'Anfiteatro Flavio. A questo punto, però, (già che ci troviamo) si poteva completare l'opera storpiando anche il cognome in "LAGGI". Campagna elettorale o no, dalle parti del Campidoglio la Cina è sempre più vicina...

