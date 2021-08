Giuseppe Conte leader M5S, "Beppe Grillo non si è congratulato". Retroscena M5S, c'entra Draghi

Domenico Alcamo 12 agosto 2021 a

Tutto risolto con il famoso “pranzo della pace” tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte? Nemmeno per sogno. Tra i due siamo alla glaciazione totale. Lo racconta Marco Antonellis in un retroscena su Italia Oggi. “Ormai dalle parti di Conte - scrive - non sanno più cosa pensare: Beppe Grillo continua a pontificare su tutto ma non ha fatto un tweet per congratularsi con il neo presidente del partito”.

Eccolo, quindi, il polso del disagio che continua a stendersi tra i due. Nell’articolo troviamo i punti dolenti del tormentato rapporto. C’è la linea su Draghi: Conte, è noto, vorrebbe se non proprio strappare subito quantomeno innescare fibrillazioni sul governo di unità nazionale; Grillo, al contrario, non vuole essere destabilizzante. E poi c’è una questione di temi: con il “reddito universale”, Grillo avrebbe superato a sinistra l’insistenza di Conte sul Reddito di cittadinanza, che continua ad essere un punto qualificante del Movimento. Ma è quel tweet mancato, quell’evidente omissione di esplicito riconoscimento alla leadership contiana, il vero pugno di sale gettato sulla ferita.

