Chiunque potrebbe diventare italiano, La Russa smaschera i trucchi dello Ius soli

12 agosto 2021

Parla di Ius soli ma in realtà la Sinistra vorrebbe introdurre il diritto di chiunque a diventare italiano. Parola di Ignazio La Russa che ne ha parlato a "L'aria che tira" su La7 nella puntata andata in onda giovedì 12 agosto.

Il senatore di Fratelli d'Italia attacca: "Nel testo ci sono meccanismi per cui chiunque può diventare cittadino italiano. Conosco la legge proposta, è ideologica esattamente come quella per introdurre la cultura gender". Per La Russa non esistono più collegi blindati per la Sinistra. Per questo Enrico Letta sta spingendo su temi identitari per paura di perdere le elezioni suppletive e provare a vincere a Siena.

