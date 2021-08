Ius soli, Giorgia Meloni disintegra Enrico Letta: "Sinistra fuori dalla realtà"

10 agosto 2021 a

La Lega tiene vivo lo scontro sulla gestione dei migranti e torna ad attaccare il Viminale, stavolta sullo Ius soli sportivo - caldeggiato da Giovanni Malagò dopo i successi della squadra olimpica a Tokyo 2020. E proprio questo diventa il casus belli con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, pronta ad accogliere l'appello del capo del Coni: "Quando vediamo questi ragazzi delle Olimpiadi che hanno onorato il nostro Paese viene da pensare che le parole di Malagò abbiano un senso. La politica dovrà fare i suoi riscontri e spero che si arrivi ad una sintesi. Questi ragazzi devono sentirsi parte integrante della società", scandisce intervistata dal direttore de La Stampa Massimo Giannini. Parole che fanno saltare sulla sedia Matteo Salvini che va subito al contrattacco: "Invece di vaneggiare di Ius Soli, visto che con la legge vigente siamo il Paese europeo che negli ultimi anni ha concesso più cittadinanze in assoluto, il ministro dell'Interno dovrebbe controllare chi entra illegalmente in Italia. Ci sono decine di migliaia di sbarchi organizzati dagli scafisti, senza che il Viminale muova un dito".

A un giorno di distanza anche Enrico Letta torna sul tema lanciando un accorato appello e scatenando di nuovo la polemica: "Rivolgo un appello a tutte le forze politiche ad aprire una discussione in Parlamento e a trovare una soluzione sullo ius soli". Stavolta però l'affondo arriva direttamente dalla leader, Giorgia Meloni, che su Twitter rilancia le parole del segretario democratico e lo massacra: "Dopo le Olimpiadi, la sinistra torna - strumentalmente - alla carica sullo Ius Soli, con il segretario del Pd che addirittura chiede di aprire una discussione in Parlamento. Per Fratelli d'Italia non esiste alcun margine di trattativa su questa proposta insensata e puramente ideologica, che nulla ha a che fare con i reali problemi dell'Italia e degli italiani". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Trovo anzi surreale e vergognoso - sottolinea - che in una fase così delicata e complicata per cittadini e imprese, la sinistra al governo abbia come priorità lo Ius Soli. Torneranno mai in contatto con la realtà?".

