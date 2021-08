Morning news, "sennò a che serve vaccinarsi". Il sottosegretario Sileri nega le chiusure in autunno

09 agosto 2021 a

a

a

Il ragionamento del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri fila, in effetti. Fra un mese avremo ancora più gente vaccinata, perché dovremmo chiudere? Stiamo passando dalla pandemia a una fase di endemia, ovvero la presenza del virus che rimarrà con noi chissà per quanti anni ancora senza però quei danni che abbiamo vissuto finora. Il sottosegretario alla Salute ha detto queste cose a "Morning News” su Canale 5. E aggiunge: “Non sarei preoccupato dei contagi che stiamo avendo perché aumentano di poco le terapie intensive. La situazione è sotto controllo e la vaccinazione è l’arma per mettere all’angolo questo virus”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.