“Giorgia Meloni come Hitler”. Il Domani esagera su Fratelli d'Italia: la leader più estremista, danni irreparabili all'umanità

04 agosto 2021 a

a

a

La recensione della vergogna de Il Domani, quotidiano il cui editore è Carlo De Benedetti, al libro di Giorgia Meloni ‘Io sono Giorgia’. “Leader estremisti di questa foggia in passato hanno arrecato danni irreparabili alla nostra Italia, all'Europa e all'umanità. Per come è messo il mondo oggi, possono fare altrettanto danno. Non vanno sottovalutati. E non bisogna cadere nell'errore di buttarla in cronaca rosa” scrive il quotidiano, in un pezzo a firma Emanuele Felice, a proposito della leader di Fratelli d’Italia, che su Facebook è andata su tutte le furie per l’attacco del giornale.

Ufficiale, ddl Zan a fine corsa. Pietra tombale sulla legge, volano gli stracci

“Guardate cosa scrive il Domani (di De Benedetti) nella recensione al mio libro ‘Io sono Giorgia’. Capito, sì? Io e Fratelli d’Italia saremmo un rischio per l’umanità, come Hitler. Ma quanto fa paura la nostra crescita a certo mainstream se pur di attaccarci sono costretti a scrivere simili idiozie?” la replica della presidente di FdI all’articolo apparso in giornata.

“La fogna di Siena, tutti a sinistra lo sanno”. Cacciari annienta i dem sulle nefendezze e gli intrecci di potere

A difendere la Meloni ci ha pensato tra gli altri Giovanbattista Fazzolari, senatore di FdI, interpellato dall’Adnkronos sul tema: "Noi di destra siamo abituati alle farneticazioni e alle menzogne targate mainstream, ma questa volta il quotidiano 'Il Domani’, con la recensione fatta da tal Emanuele Felice del libro 'Io sono Giorgia’, ha superato ogni limite di decenza. Solidarietà alla Meloni”. E anche stavolta la sinistra tace davanti ad insulti conclamati: addirittura si è descritta la Meloni come uno dei personaggi più violenti della storia dell’umanità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.