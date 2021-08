Tocco magico di Conte, il sondaggio di La7 è una batosta per i 5Stelle. Meloni e Salvini brindano

02 agosto 2021 a

Cambiano gli equilibri tra i partiti maggiori nel consueto sondaggio Swg del Tg La7 diretto da Enrico Mentana e condotto lunedì 2 agosto da Paolo Celata. La rilevazione sulle indicazioni di voto è l'ultima prima della pausa estiva, per vedere di nuovo i cartelli del lunedì nel telegiornale di La7 bisognerà aspettare settembre.

L'ultimo sondaggio prima delle vacanze fa emergere alcuni dati significativi. Prima di tutto la crescita parallela di Lega e Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni cresce di tre punti decimali e si attesta al 20,6 per cento, stessa progressione del partito di Matteo Salvini che sale al 20,3. Solo tre decimali separano le due forze di centrodestra divise dall'appoggio al governo.

Sempre nella galassia del centrodestra spicca il calo di Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi perde lo 0,3 per cento e scende dal 7,1 el 6,8 per cento.

Amaro anche il responso per il Movimento 5 Stelle alle prese con la complicatissima partita della Giustizia. La riforma firmata dalla ministra Marta Cartabia di fatto è lontana da quella immaginata dai grillini e Giuseppe Conte deve fronteggiare mal di pancia e autentiche defezioni, come avvenuto nel voto di domenica 1 agosto alla Camera dei deputati sulle pregiudiziali di incostituzionalità presentate da FdI e propri dagli ex M5s di Alternativa c'è, mentre nella notte di lunedì 2 agosto si voterà la fiducia.

Ebbene, il M5s perde lo 0,3 per cento e si stacca dai due partiti in testa alle indicazioni di voto scendendo al 15,5 per cento.

Tra le altre forze politiche Azione è al 3,9 per cento, Sinistra italiana al 2,7, Mdp Articolo 1 al 2,3, Italia Viva di Matteo Renzi perde un decimale e va al 2,2 per cento. Verdi al 2, +Europa all'1,8, chiude il cartello Coraggio Italia di Toti e Bruignaro fermo all'1,1 per cento.

