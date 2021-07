Green pass su treni, aerei e navi: stretta di Draghi. La Lega annuncia battaglia

31 luglio 2021 a

Green pass obbligatorio per i viaggi a lunga percorrenza: quindi per salire su aerei, treni e navi; mentre accesso libero su autobus, metropolitane e tram. È questa la linea del governo in vista del decreto che dovrà essere approvato la prossima settimana. Non è ancora deciso, invece, a partire da quando scatteranno le restrizioni sui mezzi di trasporto ai non vaccinati.

La cabina di regia sarà convocata tra martedì e mercoledì; mentre il decreto dovrebbe essere approvato tra giovedì e venerdì. Quello che è certo, invece, è che dal 6 agosto scatta l’obbligo di green pass per tutte le attività al chiuso, compresi ristoranti e bar per la consumazione al tavolo, teatri, cinema, mostre e concerti.

Se dovesse andare in porto questa nuova "linea" voluta dal premier Mario Draghi, si potrà salire a bordo di treni a lunga percorrenza, navi e aerei soltanto con il certificato che attesta la prima dose di vaccino fatta almeno 15 giorni prima, la guarigione dal Covid 19 nei sei mesi precedenti, l’esito negativo di un tampone molecolare, antigenico o salivare nelle precedenti 48 ore.

La Lega è contraria e ha chiesto almeno lo slittamento a fine agosto. «Il Green pass applicato oggi significa escludere dalla vita 30 milioni di italiani», ha dichiarato il leader leghista Matteo Salvini, rispondendo alle domande di Bruno Vespa, dal palco della festa della Lega Romagna, a Milano Marittima, in provincia di Ravenna.

