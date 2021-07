Omnibus, “riforma scritta da chi non conosce i problemi”. Alfonso Sabella disintegra Marta Cartabia sulla giustizia

29 luglio 2021 a

“La riforma della giustizia sembra scritta da persone che non hanno mai buttato sangue nelle aule”. Non usa mezzi termini Alfonso Sabella ex giudice antimafia e oggi magistrato a Napoli, nel bocciare la riforma voluta da Marta Cartabia nel corso dell’intervento ad Omnibus. Nel programma del 29 luglio di La7, condotto da Alessandra Sardoni e Gaia Tortora, il magistrato spara a zero sul Guardasigilli: “Non conoscono i problemi reali della giustizia, sono ottimi docenti, ottimi avvocati e ottimi professori universitari ad averla scritta, ma gli avvocati e i magistrati considerati di Serie B, quelli che stanno tutti i giorni nelle aule di giustizia non sono stati coinvolti. Loro si che conoscono le problematiche reali”.

“Che ci sia in atto una questione meramente politica è - secondo Sabella - evidente. Ma vorrei capire quali sono le logiche della politica, ad esempio la Lega chiede una cosa e poi firma il referendum sulla cosa opposta. La giustizia è una questione troppo delicata per farla oggetto di scambi e mediazioni politiche. La ministra Cartabia è una giurista molto brava e attenta, deve capire che questa riforma è stata determinata in qualche modo da - conclude il magistrato - un indotto sonno della ragione che ha generato dei mostri”.

