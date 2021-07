Roberto Fico ci ripensa: "Green pass pure alla Camera". Ma serve una legge

Giusi Brega 24 luglio 2021 a

Il presidente della Camera Roberto Fico ha chiesto al Collegio dei Questori un’istruttoria sull’utilizzo del green pass per far entrare a Montecitorio i deputati. Un importante cambio di idea, visto che solo pochi giorni fa, nel corso della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione stampa parlamentare, aveva detto di non sentirsela di dire «qui dentro si entra solo con il green pass». E comunque il titolare dei Montecitorio ha rimandato alla decisione del governo per avviare una riflessione nel palazzo. Le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Cdm che ha approvato l’uso del Green pass, oltre ad aver causato un’impennata nelle prenotazioni dei vaccini in varie regioni, hanno dunque portato Fico a sentire la necessità di approfondire il tema. Da qui, la richiesta ai questori di prendere provvedimenti per rendere sicura anche la Camera.

Una decisione che però, come spiega a LaPresse Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli d’Italia e questore a Montecitorio, «non è competenza dei questori». Di più. «Nemmeno Draghi può deciderlo». «L’ingresso alla Camera dei deputati - spiega - non è regolato dal Dpcm, ma è qualcosa che attiene alla sovranità dell’aula stessa e quindi al presidente Fico. È lui semmai che può prendere una decisione del genere».

Il questore Gregorio Fontana, di Forza Italia, ha spiegato a LaPresse che «se si tratta di decidere l’accesso all’Aula e quindi, l’esercizio dei diritti costituzionali di un deputato eletto c’è la necessità di approfondire la questione sia dal punto di vista politico, che da quello regolamentare». Un provvedimento del genere «che riguarda i deputati, deve avere una fonte normativa che, ad oggi, non c’è. Quindi - spiega - si dovrà eventualmente rivedere il regolamento della Camera». Non è una questione semplice, dunque. «Sarà invece semplice, come succederà per tutti i cittadini dal prossimo 6 agosto, richiedere il green pass anche a Montecitorio per l’accesso al ristorante, al bar o agli eventi organizzati internamente, anche per i parlamentari», rimarca Fontana. Per quanto riguarda il Senato, invece, la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati «non ha preso alcuna posizione ufficiale, la possibilità verrà valutata nei prossimi giorni».

