Salvini decapitato, la vignetta dell'orrore. E lui chiede ai follower: "Li denuncio?"

"Che faccio li denuncio?". Matteo Salvini si rivolge ai suoi follower dopo la vignetta horror - non è la prima e non sarà l'ultima - che lo ritrae decapitato, con la sua testa rivolta verso il basso, circolata sui social.

"Democratici, simpatici, pacifici. Che dite, querela o bacioni?" scrive nel tweet il leader della Lega che in pochi minuti ha già ricevuto decine di risposte. "Ma non c'è una commissione contro l'odio "capitanata" dalla Segra? O piaci o non piaci, questo non va bene. Ci può stare lo sfotto', ma qui si va oltre" scrive una utente.

In tanti usano l'ironia. "Comunque il cappio, manca il corpo....io lo vedo come una minaccia. Penso sia da querelina" si legge in un altro tweet di risposta.

