L'ultima delirante bugia sul green pass: Giorgia Meloni smaschera le false accuse della sinistra

Un video per smentire le bugie della sinistra sul green pass. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, è finito nel mirino dei social vicini al Partito Democratico e alla sinistra per le sue posizioni sul green pass: l’accusa è quella di aver cambiato idea, quando mesi fa si diceva favorevole al documento sanitario. La numero uno del partito all’opposizione smaschera la totale menzogna di tale ricostruzione con un video su Facebook: “In un mondo in cui troppo sono abituati a cambiare posizione per andare dove soffia il vento non si sopporta che uno possa rimanere coerente. L’ultima delirante bugia della sinistra e del mainstream è che la posizione di Fratelli d’Italia sul green pass non sarebbe coerente perché mesi fa eravamo favorevoli a quello europeo e oggi siamo contrari al pass per entrare in bar e ristoranti. Signori, sveglia, le due posizioni non sono in contrasto, è sempre la stessa la posizione di FdI”.

“Il green pass europeo - evidenzia la Meloni - per come era stato concepito, era uno strumento che incentivava il turismo e gli spostamenti delle persone all’interno della UE, evitando quarantene. Ed eravamo favorevoli. Applicarlo ai ristoranti, ai bar e a molte altre attività produttive, sortisce l’effetto contrario, devastando il nostro turismo e la nostra economia e favorendo, allo stesso tempo, tutte le altre Nazioni che non hanno adottato questa misura, soprattutto quelle che competono con noi sul turismo, come Grecia, Spagna e Croazia. Viene applicato solamente in Italia, oltre che in Francia. Noi continuiamo a dire la stessa cosa di prima”.

“Il green pass - analizza amaramente il volto più noto di FdI - farà scappare milioni di turisti, italiani compresi, che andranno all’estero. Non ci sembra una misura intelligente. Non è difficile tenere delle posizioni articolate, non è una questione ideologica, si può essere contrari al green pass senza essere no-vax. Forse per la sinistra è una posizione troppo difficile da capire?”.

