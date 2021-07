I giovani balleranno senza controlli, Briatore furioso per la chiusura delle discoteche

23 luglio 2021 a

a

a

«La decisione di non aprire le discoteche? Un danno enorme, con 150-200mila persone che resteranno senza lavoro e non risolveranno nulla, perché i giovani si organizzeranno con rave party o serate in spiaggia, senza limiti e senza controlli, invece che andare in locali con regole precise. Ne vedremo delle belle».

L’imprenditore Flavio Briatore, proprietario tra l’altro del Billionaire a Porto Cervo, è furioso per la decisione del governo di non riaprire le discoteche. E i ristori annunciati? «Si parla di 20 milioni di euro, ovvero il fatturato annuale di una grande discoteca di Rimini: una follia».

