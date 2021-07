Vaccino, la minaccia di Elena Fattori sui grillini al governo: chat che vi farebbero nascondere

23 luglio 2021 a

La svolta del Movimento 5 Stelle rispetto a qualche anno fa sul tema del vaccino è stata netta ed evidente. In questi giorni si discute assiduamente della decisione di adottare il green pass obbligatorio per svolgere numerose attività e anche parte della base grillina è in subbuglio per l’appoggio dato a Mario Draghi. A minacciare i vertici dei Cinquestelle sono arrivate le parole su Facebook di Elena Fattori, senatrice che nel 2019 ha deciso di uscire dal Movimento e nel 2021 ha aderito alla componente del Gruppo misto Liberi e Uguali, per poi, dopo non aver votato la fiducia al nuovo premier, spostarsi con Sinistra Italiana in disaccordo col suo partito. “Io ho una chat ‘vaccini 5 stelle’ che farebbe nascondere una buona fetta di parlamentari e qualche ministro. Lasciate perdere va” il sibillino commento della Fattori in una discussione su Facebook: gli scheletri nell’armadio sulla questione vaccini riemergeranno?

