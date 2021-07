Contagi in aumento ma calano le terapie intensive. Nel Lazio nessun decesso

21 luglio 2021 a

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia che torna a superare i 4mila contagi quotidiani. I nuovi casi sono 4.259, mai così tanti dal 22 maggio, contro i 3.558 di ieri. Con 235.097 tamponi, 17mila più di ieri, ma il tasso di positività è in aumento a 1,8%. I decessi sono 21 (ieri 10), per un totale di 127.905 vittime dall’inizio dell’epidemia. Tornano a calare le terapie intensive, 7 in meno (ieri +3) con 9 ingressi del giorno (ieri 11), e scendono a 158, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 2 unità (ieri +6), 1.196 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono 4.564 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 151 ricoverati, 28 in terapia intensiva e 4.385 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 338.193 e i morti 8.388, su un totale di 351.145 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

