Green pass obbligo mascherato, Meloni svela il giochetto sui vaccini

«Non sono favorevole all’obbligo vaccinale, mi sono schierata contro anche quello per i medici. Sono, invece, favorevole a una campagna seria per i cittadini. I politici si assumino le loro responsabilità, non mettano un green pass che alla fine è un obbligo mascherato». Lo ha detto Giorgia Meloni in diretta Fb da una masseria della Manduria.

«Io non sono una no-vax e non lo sono mai stata. Non sono contro la scienza. Ma penso che la scienza in questo momento abbia idee poco chiare...».

