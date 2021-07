Giustizia, Matteo Renzi ha deciso: "Firmo il referendum". L'annuncio anche a Quarta Repubblica

Giada Oricchio 19 luglio 2021 a

a

a

Il leader di Italia viva Matteo Renzi firmerà i referendum sulla giustizia promossi dalla Lega e dal Partito radicale. Dopo averlo annunciato alla presentazione del suo libro "Controcorrente" a Castenedolo, in provincia di Brescia, il leader di Italia Viva lo ribadisce in collegamento a "Quarta Repubblica". "Quando penso al referendum sulla giustizia, non penso a Salvini ma a Enzo Tortora" aveva detto precisando che si recherà mercoledì 21 luglio alle 11.30, nella sede dei Radicali a Roma, Tuttavia Renzi non ha omesso di sottolineare che qualche quesito non sia formulato bene.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.