Sondaggio politico La7, M5s in ripresa con Giuseppe Conte. Meloni e Salvini, pesa la crisi nel centrodestra

Fratelli d'Italia resta il primo partito davanti alla Lega. In risalita Pd e M5s (+0,8%). Sale ancora Azione di Carlo Calenda. Forza Italia perde lo 0,3%. E' questa la fotografia del sondaggio Swg di lunedì 19 luglio per il TgLa7 di Enrico Mentana.

Il MoVimento Cinque Stelle sembra risollevarsi guidato dal leader in pectore Giuseppe Conte dopo la drammatica crisi con Beppe Grillo e la tregua armata. Fratelli d'Italia resta il primo partito ma frena insieme alla Lega di Matteo Salvini. Adesso ai ferri cortissimi ci sono gli alleati di centrodestra con la leader di FdI furiosa.

Nel dettaglio Fratelli d'Italia è al 20,5% in calo dello 0,3 per cento rispetto a una settimana fa. Segue la Lega al 20,1%, in flessione di appena un decimo di punto con il Pd sempre al terzo posto: al 19,1%, con una crescita dello 0,2. Esattamente un punto dietro a Salvini.

Alle spalle dei primi quattro partiti d'Italia, cambia poco. Forza Italia è ora al 6,5%, registrando un calo dello -0,3, mentre Coraggio Italia di Toti e Brugnaro guadagna lo 0,1 e sale all'1,3%. Cespugli a sinistra: Azione di Calenda è al 4,1% (+0,2), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5% (+0.1), la Sinistra di Fratoianni (all'opposizione) è al 2,4%, perdendo lo 0,3.

