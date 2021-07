Si rischia la commissione truffa, M5s e Pd salvano Conte e Arcuri

17 luglio 2021 a

Commissione Covid? Sì ma che indaghi solo su cosa è successo prima del 30 gennaio 2020. In pratica prima che i contagi si diffondessero in Italia. Sulle modifiche alla commissione parlamentare d'inchiesta è già polemica. Fratelli d'Italia si schiera sul fronte del no. Anche perché la commissione dovrebbe indagare solo su quanto è successo in Cina.

«Con un emendamento dell’ultimo momento, la maggioranza vuole stravolgere la funzione della Commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia richiesta da Fratelli d’Italia. Con le modifiche apportate sarà preclusa alla Commissione qualsiasi indagine sull’operato del Governo e di tutti coloro che con esso hanno collaborato dopo il 30 gennaio 2020. Un chiaro tentativo di distrazione di massa teso a nascondere agli italiani quanto avvenuto negli ultimi 18 mesi, evitando che si faccia luce su eventuali responsabilità dei principali attori del precedente Governo Conte e dall’attuale. Un fatto inaccettabile che vedrà la nostra ferma opposizione in Aula». Lo dichiara il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida.

«Fratelli d’italia è pronta a sostenere l’istituzione della commissione di inchiesta sulla pandemia purché si tratti di un lavoro di inchiesta parlamentare vero che affronti anche le scelte compiute a livello nazionale dopo il 30 gennaio 2020. Limitare il lavoro della commissione solo a quanto avvenuto prima del 30 gennaio 2020 in Cina, come deciso con le modifiche apportate al testo originario, significa rendere questa commissione una farsa. Fratelli d’Italia ribadisce quindi la disponibilità a sostenere la istituzione della Commissione d’inchiesta purchè si torni alla proposta iniziale. Siamo certi che questo sia l’obiettivo di tutte le forze di centrodestra e che nessuno voglia essere complice delle responsabilità del disastro compiuto da Speranza assieme al PD e al M5S». Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.

