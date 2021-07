Stasera Italia, il giornalista Tommaso Labate insulta i no vax: "L'umanità si merita l'estinzione"

Giada Oricchio 17 luglio 2021 a

La sconfitta della pandemia da Covid-19 passa per il vaccino, ma non tutti gli italiani ne sono convinti. All’appello mancano oltre 2,5 milioni di over 60, poi ci sono gli operatori sanitari che hanno rifiutato l’inoculazione. Per il giornalista del Corriere della Sera, Tommaso Labate, sono “disertori che prendono in giro quelli che vanno al fronte”. A Stasera Italia News, l’approfondimento politico di Rete 4, venerdì 16 luglio, il professor Bassetti sostiene che “non aver capito che il vaccino è l’unica strada, significa non aver compreso la pandemia”, la scrittrice Maria Giovanna Maglie evidenzia la “comunicazione reticente e carente” e il giornalista del Corriere della Sera, Tommaso Labate, si dice esterrefatto: “Davanti al dibattito di questi giorni, c’è da mettersi le mani nei capelli. L’anno scorso pregavamo per il vaccino. Se ci vedesse qualcuno, direbbe che l’umanità si merita l’estinzione. Vorrei mettermi nella testa di un no vax e chiedergli: io ti sembro scemo che mi sono andato a vaccinare? Per me sono disertori. I disertori che prendono in giro quelli che vanno al fronte. Bassetti, Bonaccini, Maglie e io abbiamo la faccia da scemi? Mi sembra una diatriba fuori da ogni umana comprensione. Non c’è nulla da spiegare. Il dibattito e l’opera di convincimento sugli indecisi può durare un minuto, non giorni interi”.

