Basta terrorizzare gli italiani, Salvini frena sul green pass

«Il green pass? Ne parleremo se e quando ce ne sarà la necessità. Adesso chiediamo attenzione, rispetto delle regole però non possiamo terrorizzare la gente prima del tempo. Se ce ne sarà la necessità, vedremo di investire in sicurezza». Lo ha detto il leader leghista, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione di un punto Lega in viale Abruzzi a Milano.

«Noi - ha aggiunto - vogliamo garantire un’estate in salute e al lavoro per milioni di italiani. Fortunatamente, la situazione è positiva, il piano vaccinale corre. I fragili e gli anziani sono coperti all’80%. Quindi, continuiamo a fornire salute e vaccini a chi ne ha bisogno. Se aumentano i contagi, ma diminuiscono come oggi i morti e i ricoverati, con questa malattia dovremo conviverci. Quindi, prudenza, attenzione, mascherine quando servono, ma non terrorizziamo la gente prime del tempo».

