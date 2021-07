State a casa voi, Selvaggia Lucarelli furiosa contro i no vax

Giada Oricchio 13 luglio 2021 a

a

a

Basta no vax. Basta indecisi. Selvaggia Lucarelli contro chi tentenna sul vaccino contro il Covid-19: “Facciamo come in Francia. Non voglio più sacrificare la mia vita. State a casa voi!”. Il Presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha scelto la linea dura e con un colpo di spugna ha reso obbligatorio il pass sanitario per entrare nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto, mentre per il personale sanitario e chi è a contatto con il pubblico il vaccino è obbligatorio pena sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Un’accelerata necessaria alla luce del dilagare della variante indiana-Delta del Coronavirus.

In Italia, invece, si cincischia: se il centrosinistra apre all’obbligo vaccinale per gli insegnanti e gli operatori sanitari, la destra di Giorgia Meloni e Matteo Salvini si dice fermamente contraria. Un tema che divide e su cui la giornalista de Il Fatto Quotidiano, Selvaggia Lucarelli si esprime con chiarezza furiosa dal suo account Instagram: “Sono per la linea francese, subito. Non ho più alcuna intenzione di sacrificare la mia vita, il mio tempo, la mia libertà e l'adolescenza di mio figlio, oltre che il suo diritto allo studio come si deve, per chi rifiuta di vaccinarsi. Questa volta ve ne restate a casa a voi, non noi”. Inequivocabile. Poi aggiunge: “Per la cronaca: chi non si vaccina, in Francia, non potrà più andare al ristorante, nei caffè (da inizio agosto), al cinema e nei musei (dal 21 luglio) e salire su aerei o treni (sempre da agosto). In alternativa dovrà mostrare un test negativo, che non sarà più gratuito (49 euro per il Pcr, 29 per l’antigenico). Macron poi ha annunciato l’obbligo di vaccinazione per il personale medico e per chi lavora a contatto con persone fragili. Dal 15 settembre, un infermiere che ha rifiutato di vaccinarsi non potrà più andare al lavoro e percepire lo stipendio”.

Nel post, la Lucarelli mette in evidenza le belle e sacrosante parole di Macron che ha rivendicato di essere la patria di Louis Pasteur e dell’Illuminismo: “Non possiamo far portare il peso dei disagi a chi ha avuto il senso civico di vaccinarsi. Le restrizioni peseranno sugli altri, quelli che per ragioni incomprensibili nel Paese di Louis Pasteur, della scienza e dell’Illuminismo ancora esitano a usare l’unica arma a disposizione contro la pandemia, il vaccino. Sono consapevole di quello che vi chiedo e so che siete pronti per questo impegno. Questo fa parte, in un certo senso, del vostro senso del dovere”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.