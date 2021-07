Ecco le quattro regioni a rischio chiusura per il Covid

13 luglio 2021 a

a

a

Addio libertà. Pronti con la mascherina e con le chiusure di locali e ristoranti. Con gli attuali parametri ci sono quattro regioni italiane che rischiano di ritornare nella zona gialla. Sono Sicilia, Abruzzo, Campania e Marche. Ecco perché. Tra i criteri che sono oggi presi in considerazione dal ministero della Salute e dal Comitato tecnico scientifico c’è l’incidenza dei casi di Coronavirus ogni 100mila abitanti.

Covid: Speranza, 'in Italia ed Europa significativa ripresa casi per Delta'

Oggi se si superano i 50 casi si torna in zona gialla. Secondo i dati la Sicilia avrebbe attualmente il dato più alto d'Italia con 25 casi. A far scattare l’allarme non è però solo questo numero ma la sua combinazione con il tasso di contagi sopra certi livelli, il superamento del 40% del tasso di occupazione delle aree mediche e del 30% quello delle terapie intensive. Criteri che rispondono alla prima fase della pandemia e molto restrittivi.

Covid: Swg, 42% italiani ritiene probabile contagio, 20% preoccupato

Anche per questo le Regioni spingono per nuovi parametri. Con ipotesi che vanno dalla soglia minima di tamponi da effettuare ogni 100mila abitanti - che alcuni esperti vorrebbero aumentare - al maggiore peso del cosiddetto Rt ospedaliero - vale a dire il tasso occupazione dei posti letto - rispetto a quello sull'incidenza.

.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.