M5S, Giuseppe Conte forse ci ripensa. Ora potrebbe correre a Roma Primavalle per la Camera

Marcia indietro di Giuseppe Conte sulla falsa riga di quanto ha deciso Enrico Letta. L’ex presidente del Consiglio sta riflettendo attentamente sulla possibilità di candidarsi per un posto in Parlamento, una strada che potrebbe portarlo ad avere maggior peso sul Movimento 5 Stelle, allontanando i grillini dall’influenza di Beppe Grillo. Come rivela il Corriere della Sera Giuseppi in un primo momento aveva rifiutato di correre per la poltrona alla Camera in quanto il collegio di Roma Primavalle, quello dove dovrebbe candidarsi, non è blindato e la vittoria non è scontata. Ma ora il cambio di idea per avere un’influenza maggiore sull’intero universo dei Cinquestelle. Non la prima e sicuramente non l'ultima delle giravolte dell'ex inquilino di Palazzo Chigi, che nonostante la pace con Grillo sta ancora cercando di farsi spazio come nuovo leader politico.

