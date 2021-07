Covid, Giorgio Chiellini leader del fronte anti-Speranza: il ministro voleva rovinare la festa

Giada Oricchio 13 luglio 2021 a

Giorgio Chiellini stoppa Roberto Speranza: pullman scoperto o niente incontro a Palazzo Chigi. L’arcigno difensore della Nazionale ha “minacciato” e ottenuto la meglio sul Ministro della Salute, contrario alla parata per le vie di Roma per la vittoria a Euro2020 nel timore che gli assembramenti portino a un’impennata di contagi Covid-19. A raccontare il retroscena è Dagospia. Sul dissacrante sito, si legge: “C’è mancato poco che saltasse la festa degli azzurri a Palazzo Chigi".

Per tutta la giornata Roberto Speranza ha rimbalzato la richiesta della nazionale di noleggiare un pullman scoperto per festeggiare la vittoria agli Europei. Il ministero aveva paura che un pullman scoperto favorisse nuovi assembramenti in città (come dargli torto!). Il braccio di ferro è stato così intenso che a un certo punto Chiellini ha perso le staffe: “O ci concedete il permesso, oppure non veniamo”. Decisiva è stata la mediazione del Presidente del Consiglio, Mario Draghi: “È dovuta arrivare la tirata d’orecchie di SuperMario al suo ministro per convincerlo ad accettare la richiesta, mentre i casi Covid tornano a salire...”. Il CTS ha fatto sapere che al massimo tra 5-7 giorni si conosceranno le conseguenze delle feste di piazza sulle infezioni.

