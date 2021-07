Salvini dà le dritte a Michetti, cosa si dicono sulla spiaggia

11 luglio 2021 a

a

a

Bisognerebbe essere una pulce per decifrare che cosa si dicevano Matteo Salvini ed Enrico Michetti sulla spiaggia di Fregene. Non erano soli, assieme a loro il sottosegretario all’economia Claudio Durigon, che però non vuole diffondere dettagli. Assieme erano stati a pranzo col “Capitano” leghista assieme a dirigenti e militanti in una pausa del lungo tour salviniano nel Lazio per propagandare i referendum sulla giustizia raccogliendo tantissime firme.

Al momento del dolce, Salvini ha detto a Michetti “ce l’hai il costume?”, e sono scesi in spiaggia. “Claudio, vieni anche tu”, ha detto a Durigon il leader della Lega visto che il sottosegretario è responsabile territoriale del partito. E che ha anche fatto il fotografo d’eccezione immortalando la passeggiata in battigia del segretario federale e del candidato sindaco di Roma.

Le cinque scommesse di Salvini per unire la coalizione di centrodestra ed uscire dalla crisi

Ma di che hanno parlato? “Programma e tonalità della campagna elettorale”, dice Durigon. E probabilmente Salvini ha anche incitato Michetti a prendere l’iniziativa e a mettere a nudo le contraddizioni degli avversari per la guida del Campidoglio. Salvini in costume sfoggiava i chili persi e presentava Michetti ai tanti romani che si fermavano a salutarlo: “l’uomo con la camicia” lo ha battezzato un bagnante, “avvoca’, stavolta tocca a noi”.

Anche al mare di Fregene, che anche se nel comune di Fiumicino è affollata da tantissimi romani, si gioca un pezzo di consenso per il voto di ottobre. “E la Lega vuole esserci”, sibila Durigon. Pure a nuoto, pare di capire. Alla compagnia si è unito anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, pubblicato dal Faina nel suo profilo Instagram.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.