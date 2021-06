Roma, Enrico Michetti sbaraglia tutti nel sondaggio Noto. Testa a testa Raggi-Gualtieri per il ballottaggio

22 giugno 2021 a

Trionfo del centrodestra e di Enrico Michetti nei sondaggi su Roma. Alle elezioni per il sindaco della Capitale la coalizione formata da Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni è avanti sia nelle intenzioni di voto alle liste che ai candidati. È testa a testa tra Virginia Raggi e Roberto Gualtieri per assicurarsi il secondo turno, con la sindaca che supera il candidato del Partito Democratico per la prima volta e che potrebbe riscuotere maggiore consenso nel caso in cui presentasse una sua lista civica in appoggio al M5S, come rivela un sondaggio realizzato nei giorni precedenti alle primarie del centrosinistra, sulle elezioni amministrative a Roma elaborato da Noto Sondaggi per il giornale online TPI.

La coalizione del centrodestra risulterebbe essere la più votata con il 35% delle preferenze, così ripartite: 21% Fratelli d’Italia, con il partito della Meloni che diventerebbe il primo a Roma, 8% Lega, 4% Forza Italia e 2% attribuibile ad altre liste. La coalizione della sindaca uscente otterrebbe il 25% dei consensi, 10 punti in meno rispetto a quella del centrodestra. Il dato sicuramente più interessante è dato dalla percentuale che il sondaggio attribuisce a una ipotetica lista civica in supporto della Raggi: secondo la rilevazione, infatti, una lista della sindaca otterrebbe l’11% dei voti, mentre il Movimento 5 Stelle avrebbe il 14% delle preferenze. La stessa percentuale attribuita alla coalizione Raggi è assegnata a quella che sostiene il candidato del Pd, Gualtieri, fresco vincitore di primarie. Carlo Calenda, invece, è accreditato all’11%.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto ai singoli candidati Michetti sarebbe al 35%, Raggi al 26%, Gualtieri al 23% e Calenda al 14%. Lo squilibrio tra le intenzioni di voto alla liste e quelle ai candidati è il cosiddetto voto disgiunto, che viene analizzato dal sondaggio attraverso i flussi elettorali. Da questo punto di vista il candidato più penalizzato risulta essere proprio quello del centrosinistra Roberto Gualtieri. Tra quel 25% di persone che esprimono il proprio voto per la coalizione che appoggia il candidato Pd, infatti, risulta esserci un 28% che voterebbe Carlo Calenda come candidato sindaco e un 7% che invece sceglierebbe Virginia Raggi. Si profila quindi uno scontro finale tra Michetti e la Raggi, che potrebbe forse contare su parte dei voti del centrosinistra in caso di ballottaggio.

