Vergogna Grillo. La solidarietà a Di Maio con una gaffe sui 5stelle: "Più pericolosi dell'Isis"

Ma quanto è spaccone Beppe Grillo. Tenta di far risalire la corrente al suo movimento spaccato in troppi tronconi e mille personalismi e se ne esce con frasi davvero sconcertanti.

In molti hanno saputo delle gravi minacce del terrorismo islamico al ministro degli Esteri. E hanno solidarizzato senza riserve col titolare della Farnesina. Le farneticazioni Isis non consentono divisioni nel mondo libero.

Ma non poteva mancare la frescaccia di Beppe Grillo, che non ha trovato niente di meglio per “rassicurare” Di Maio: “Luigi Di Maio non ti preoccupare. Sono meno pericolosi dei grillini più agguerriti”, ha scritto su facebook.

Come un qualsiasi cummenda milanese, come un coatto romano, come un guappo napoletano. Per Beppe Grillo ci si può sganasciare di fronte alle minacce dei tagliagole sostenendo che in fondo in casa Cinque stelle c’è di peggio.

Ovvero in quella che è ancora la prima formazione politica dell’Italia ed è decisiva per la vita del governo.

Un’affermazione del genere avrebbe dovuto indignare innanzitutto gli attivisti pentastellati. Ma ormai sono abituati a farsene dire di ogni pur di sopravvivere. Ma che un leader politico possa dire dei propri esponenti che sono peggio dei terroristi non si era ancora mai visto.

F. S.

