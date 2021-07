Ddl Zan, guerra aperta tra Fedez-Chiara Ferragni e Matteo Renzi: la vergogna sulla testa degli italiani

06 luglio 2021 a

a

a

La scintilla è stata accesa da Chiara Ferragni con una storia Instagram, poi è arrivata la risposta di Matteo Renzi e la contro-replica di Fedez. Tra i Ferragnez e il leader di Italia Viva è scontro aperto in merito alla posizione del partito di maggioranza sul ddl Zan: la posizione condivisa tra Iv e Lega ha fatto storcere il naso al Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che hanno detto no al tentativo di mediazione fatto da Andrea Ostellari, che aveva cercato di superare le criticità presenti nel testo sull’omofobia per arrivare ad un voto condiviso tra le forze presenti nel governo Draghi.

Matteo Renzi sfida la Ferragni, cosa le dice sulla legge Zan

"L'Italia è il paese più transfobico d'Europa ed Italia Viva (con Salvini) si permette di giocarci su! Che schifo che fate politici. In Italia la legge non verrà mai approvata perché la nostra classe politica preferisce guardare sempre il proprio interesse personale. Il fatto che il ddl Zan non verrà probabilmente mai approvato è una grande sconfitta per tutti noi” le parole della Ferragni su Instagram, che hanno portato alla reazione di Renzi: “La politica è una cosa seria e faticosa. Dire come la Ferragni che i politici fanno schifo è qualunquismo. Pronto a confrontarmi anche con chi mi insulta. Ma io ho firmato la legge sulle unioni civili, una legge che dura più di una storia su Instagram”.

Ddl Zan, fallisce la mediazione: verso il voto in Senato. Salvini: "Se affossato colpa di Letta"

La storia non è però finita qui. E come fosse la spalla del leader di un partito Fedez, marito dell’influencer più nota d’Italia (i due sono sempre più attivi nell’indirizzare le tematiche politiche del paese e nel fare pesare la loro potenza mediatica), ha replicato al veleno a Renzi: “Stai sereno Matteo, oggi c’è la partita. C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia”. Il riferimento è a Italia-Spagna, semifinale di Euro2020, che dovrebbe calmare per qualche ora i contendenti, che dopo la tregua calcistica torneranno ad azzuffarsi sul ddl Zan.

Stai sereno Matteo, oggi c’è la partita.

C’è tempo per spiegare quanto sei bravo a fare la pipì sulla testa degli italiani dicendogli che è pioggia ✨ https://t.co/FGOrA6rSym — Fedez (@Fedez) July 6, 2021

