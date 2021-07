Simone Foglio con Forza Italia, inaugurato il comitato elettorale

08 luglio 2021 a

Incontro con i cittadini dell'Ottavo municipio di Roma per salutare il ritorno in Forza Italia di Simone Foglio. All'appuntamento hanno partecipato il coordinatore nazionale di Forza Italia on. Antonio Tajani e il commissario romano sen. Maurizio Gasparri con tanti militanti del centrodestra.

Foglio, consigliere dell’Ottavo municipio è un protagonista della vita del centrodestra alla Garbatella e nelle zone limitrofe e sarà tra i candidati per il Campidoglio con Forza Italia.

