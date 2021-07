Ferrara consulente della Raggi ma senza alcun successo

Arnaldo Magro 07 luglio 2021 a

Gli appassionati dell’epopea calcistica degli anni 2000 ricordano un giocatore in grado di mettere d’accordo tutti i telecronisti del globo terracqueo. Il suo nome, «CiroFerrara», andava scandito d’un solo fiato. Difensore arcigno, giocò in Nazionale, nella Juventus e soprattutto in squadra con un certo Diego Armando Maradona.

Anche il Campidoglio, per non essere da meno, ha il suo di «Ferrara», che di nome fa Paolo però. Paoloferrara, tutto attaccato, gioca invece in squadra con Virginia Raggi. È tra i fedelissimi del sindaco. Consigliere del Movimento 5 stelle presso «Roma Capitale», errore di battitura compreso, leggerete invece, cercando su Linkedin il suo curriculum.

Paoloferrara.it è invece il suo sito personale.

La Raggi risarcisca i romani per la figuraccia: Gasparri a valanga sul flop capitale

I Cinquestelle, si sa, comunicano sempre in totale trasparenza col proprio elettorato. Contiene una sezione curiosa intitolata «le mie battaglie». Se cliccate all’interno però, compare solo la scritta «in costruzione». Evidentemente pochi sono ancora i successi da evidenziare per il PaoloFerrara. Noto ai più per i suoi scivoloni e per aver modificato con Photoshop le buche ed i tombini disastrati di Roma, ha pensato bene di esultare su Twitter, esaltando le imprese del sindaco Raggi. «Virginia come gradimento scala la classifica dei sindaci, è 94esima su 105 sindaci. Il trend è positivo. La macchina di Roma è pronta a ripartire ed i risultati ora si vedono».

Tra le risposte più suggestive, quella di tale Emanuele Fanton. Ha semplicemente postato una delle tante foto di rifiuti accatastati a bordo strada. Per la serie, l’arte non la si spiega, basta osservarla per farsi una idea chiara. Diciamoci la verità, se foste al capo di un partito che veleggia intorno al 2% non cerchereste anche voi di occupare tutti gli spazi mediatici possibili?



