«Ma quale ddl, a Rai1 è già in vigore la legge Zan», dice un dirigente del servizio pubblico. Per dimostrarlo mostra un dossier con la stagione autunnale della rete ammiraglia, quella diretta da Stefano Coletta e da mesi definita «gay friendly», dove in autunno ci sarà la serie, in 6 serate, intitolata «Il professore», con Alessandro Gassman, Claudia Pandolfi, Francesca Cavallin e Paolo Conticini. Gassman indosserà i panni di un insegnante di filosofia, Dante, da poco arrivato al liceo Leonardo da Vinci di Roma, con il figlio Simone che «si apre a un amore omosessuale».

Nel testo Rai si legge: «La serie ricorda quanto sia essenziale il ruolo dell’insegnante e il suo rapporto con una fase delicata, fragile e piena di speranze come l’adolescenza». Non solo: viene sottolineato che «la nuova stagione propone su Rai1 un’offerta che assume i problemi della contemporaneità», con serie «esemplari di uno slancio che è di tutto un Paese e di una passione che guarda al futuro, sia di protagonisti del cammino civile della nostra società». Non c’è che dire, il politichese di una volta esiste ancora, e si trova a viale Mazzini. E pensare che la serie nasce da un format spagnolo, di Tv3 Catalunya, distribuito da Lagardère.



