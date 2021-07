Stasera Italia, Cacciari disintegra Enrico Letta e lo sbugiarda sul Governo con Matteo Salvini: "Critiche, ma..."

03 luglio 2021 a

Massimo Cacciari è scatenato nei confronti di Enrico Letta e del Movimento 5 Stelle nella puntata del 3 luglio di Stasera Italia, programma di Rete4 condotto da Veronica Gentili nella sua versione estiva. Il primo affondo del filosofo ed ex sindaco di Venezia è nei confronti del segretario nazionale del Partito Democratico, che si lamenta di continuo di Matteo Salvini, ma poi sono mesi che porta avanti insieme a lui il Governo guidato da Mario Draghi: “La contraddizione politico-culturale mi pare evidente. Visto che non mi pare che Salvini abbia cambiato idea negli ultimi minuti, se Letta riteneva inconciliabile un Governo con Salvini poteva fare a meno di farci parte. Se Draghi ritiene che Salvini sia compatibile… È Draghi che ha fatto il Governo. Non capisco che cosa voglia Letta, francamente. È molto facile - affonda Cacciari - ciò che poteva fare il Pd se non voleva Salvini, non farci il Governo”.

Interrogato sulla diatriba tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo che rischia di spaccare il Movimento 5 Stelle Cacciari non usa mezzi termini e non ha pietà: “Stiamo a discutere dello statuto dei Cinquestelle, ma c’è qualcuno in Italia che è interessato allo statuto? Esiste? Lo conoscete? Sono allibito. Si metteranno d’accordo, non si sfasciano, finiranno per trovare un’intesa, Conte e Grillo non sono suicidi, chiunque voglia rompere sa bene che perderà i gruppi parlamentari che a casa non torneranno mai”.

