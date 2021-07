"Imbarazzanti", Matteo Salvini tuona contro i 5Stelle: si facciano da parte

03 luglio 2021 a

Non se ne può più. "I litigi dei cinque stelle sono veramente imbarazzanti, vergognosi, hanno stufato. Si facciano da parte se non hanno voglia e capacità di governare". A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Bari.

Sullo sfondo la guerra tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo sulle rovine del Movimento 5 Stelle. "Dobbiamo tagliare le tasse, riformare la giustizia, usare bene i fondi europei, soprattutto in Puglia, soprattutto al Sud. È una grande occasione di ripartenza, di rinascita, per il Sud e per i giovani al Sud - ribadisce Salvini - Se, invece, stiamo qua un altro mese a discutere di Conte, di Grillo, di Di Maio, non andiamo da nessuna parte. A me interessa chi vince tra Italia e Spagna, non tra Conte e Grillo", liquida poi la questione con una battuta sugli Europei di calcio e la prossima sfida della nazionale, in semifinale.

Intanto è ancora scontro tra Pd e Lega dopo la firma di Matteo Salvini sul documento delle destre europee per una nuova Unione. Il segretario Pd Enrico Letta è tornato all’attacco del leader leghista: "Non può stare con Orban e Draghi insieme, è come tifare Milan e Inter allo stesso tempo".

Replica al vetriolo del partito di via Bellerio: "Visto che Draghi lo sta smentendo su tutto (basti pensare al Mes o alla patrimoniale), Letta ne tragga le conseguenze e, se vuole, esca dal governo", affermano i capigruppo Molinari e Romeo. Colpito e affondato.

