Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista chiede il voto per uscire dal governo Draghi

Il Movimento 5 Stelle nel caos più totale, Alessandro Di Battista ci mette il carico e lancia un altro attacco al governo di Mario Draghi. «Il Movimento oggi, per volere del garante Grillo, si appresta, a quanto pare, a votare un Comitato direttivo. Credo che a fronte di questi 4 mesi tragici nei quali chi ha vinto le elezioni del 2018 è risultato politicamente inconsistente, sarebbe doverosa una votazione sulla permanenza o meno del M5S nel governo dell’assembramento. Perché errare humanum est, perseverare è draghiano». Così Alessandro Di Battista in un lungo editoriale su Tpi.

Il governo Draghi è «uno dei peggiori governi europei» e «viene quotidianamente incensato dalla peggiore stampa occidentale», un governo «iper-liberista e governa in un momento in cui la pandemia, avendo mostrato la necessità di un forte Stato centrale, ha messo in crisi proprio i dettami del laissez faire, ovvero del trionfo del libero mercato» e «Cingolani, scelto dal Movimento, è riuscito in questi quattro mesi ad affossare il servizio civile ambientale».

«È l’Ancien Régime che brinda lasciando al popoluccio distratto dagli Europei soltanto rabbia e briciole. È la restaurazione tornata, inaspettatamente, dopo il trionfo del più grande movimento anti-establishment dell’occidente».

