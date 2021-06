"Non prendo ordini da quell'arrogante" la furia di Grillo su Conte, cosa rivela la Maglie a Stasera Italia

28 giugno 2021 a

Giuseppe Conte aveva da poco terminato la conferenza stampa al Tempio di Adriano in cui ha di fatto preteso da Beppe Grillo i pieni poteri del Movimento 5 stelle che già si era sparsa la voce: a brevissimo arriverà il video di replica del garante. Ora dopo ora fino alle 23 quel video non si è visto sul blog del fondatore, ma trapelano le reazioni al duro attacco del''ex premier.

In serata si è sparsa la voce che il cofondatore fosse furioso dopo la conferenza stampa dell’ex premier. C’è infatti chi racconta che non avrebbe preso bene le parole di Conte e chi invece assicura che nonostante tutto la mediazione potrebbe essere ancora a portata di mano. Intanto l’attesa è per lettura del nuovo statuto M5s 2.0 che Conte ha elaborato e che domani, ha annunciato, tutti potranno visionare. Forse allora interverrà l'eletto.

Grillo avrebbe esternato la sua rabbia con parole di fuoco nei confronti dell'ex avvocato del popolo. "Io non tratto con un arrogante di questo tipo, io non mi faccio dare nessun ordine da questo qua" è la frase attribuita a Grillo da parte di Maria Giovanna Maglie, in collegamento con Veronica Gentili a Stasera Italia su Rete 4. Il garante si è sentito dare del padre padrone che non vuole lasciare libera la sua creatura, mentre Conte ha rivendicato una lieadership piena, non "dimezzata" come ha ripetuto ai giornalisti.

"Mi dicono che la prima reazione di Grillo è stata di grandissima rabbia", ha rivelato la giornalista che rifila una stoccata tremenda all'ex premier, definito un "cartonato", scelto "perché bisognava che ci fosse un finto presidente nel primo governo, quello Lega-5Stelle. Poi nel secondo esecutivo, grazie al Covid, ha pensato di essere una sorta di dittatore ed è finita com'è finita con i responsabili", mentre Grillo "è uno che quel Movimento lo ha fatto nascere nel suo modo assolutamente non ortodosso, lo ha fatto crescere e poi in qualche modo lo ha affidato".

