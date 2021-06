Tra Conte e Grillo c'è lei: chi è Nina Monti, la donna dietro la faida a 5Stelle

27 giugno 2021 a

La "Casalina" anti-Rocco di Beppe Grillo. C'è anche lei a decidere i destini del Movimento 5 Stelle sulle cui macerie si affrontano il co-fondatore e Giuseppe Conte, che domani spiegherà se davvero mollerà la guida dei 5Stelle dopo lo scontro sullo Statuto e la certezza che Grillo, in questa nuova fase, vorrà pesare eccome.

Ma di chi parliamo? Di Nina Monti, cantautrice romana che guida l'ufficio comunicazione dei 5Stelle dall'ingresso nel governo di Mario Draghi. Quella della Monti è una figura che Grillo ritiene sempre più importante tanto da essere equiparata al ruolo di Rocco Casalino per Giuseppe Conte. La curatrice del blog di Grillo, che tra l'altro è la figlia dell’ex paroliere Maurizio Monti che scrisse per Patty Pravo alcuni dei suoi grandi successi come "Pazza Idea", "Per una bambola", "Come un Pierrot" e via dicendo, giocherebbe un ruolo fondamentale in questa fase perché Grillo le ha chiesto di "costruire un mondo nuovo, con nuove parole", scrive il Corriere che certifica il ridimensionamento di Rocco Casalino dopo l'esperienza a Palazzo Chigi (il lavoro sull'immagine di Conte e le voci di un partito dell'ex premier potrebbero aver contribuito a togliere potere all'ex portavoce).

Dal 2008 è webmaster del blog di Grillo ma il suo potere è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi tempi, ormai in contrapposizione con il "Movimento di Conte" e accanto a Grillo che non vuole essere messo da parte dall'ex avvocato del popolo. Tra l'altro, ad accompagnare pochi giorni fa il comico genovese all'incontro all’ambasciata cinese lo scorso 11 giugno c'era proprio Nina Monti.

E Giuseppi? Vede come fumo negli occhi la nuova gestione della comunicazione grillina tanto che in queste ore frenetiche in cui deciderà se farsi da parte definitivamente o andare allo scontro con Grillo per la leadership del Movimento starebbe lavorando per far tornare nella plancia di comando M5s proprio Rocco Casalino.

