Fa la cantante ma deve zittire i suoi. Ecco Nina Monti, la nuova Casalina di Grillo

Beppe Grillo ha trovato la sua nuova Casalina, che guiderà d'ora in avanti la comunicazione del M5s come fece un tempo il ben noto Rocco, che dopo questa decisione difficilmente potrà seguire Giuseppe Conte nella nuova avventura politica.

Lei si chiama Nina Monti, già dal 2018 è la webmaster del blog di Grillo (di cui è una seguace, ma mi raccomando: non chiamatela più grillina che lui si offende). Nina a parte la passione politica fa la cantante, e ha inciso due dischi nel 2010 e nel 2018, non proprio di grandissimo successo. Ma in questo è figlia d'arte: papà Maurizio Monti è stato cantante e paroliere fra i più famosi. Scrisse per Patty Pravo alcuni dei suoi grandi successi: "Pazza idea", "Per una bambola", "Come un Pierrot".

Ma ha scritto anche testi per Riccardo Cocciante (come "Amore", da lui interpretato insieme a Mina), per Anna Oxa e per Gianni Morandi.

Nina però ora ha il compito opposto: non fare cantare e se possibile zittire gli spiriti troppo ribelli del Movimento, e riportare tutti alle origini ecologiste per insegnare il nuovo mantra della transizione ecologica. Sarà lei a cercare di fare applicare alle tv il nuovo decalogo di Grillo: mai inquadrare scarpe o look mentre il militante di turno parla, per non distrarre il pubblico dal discorso. Certo, se gli ospiti saranno come lei, basteranno i primi piani

