Pronti a nuove zone rosse, doccia fredda Locatelli sulla variante Delta

«La variante Delta può provocare patologie significative nei soggetti non vaccinati o che hanno ricevuto una sola dose di vaccino». Così Franco Locatelli, coordinatore del Cts intervistato a Sky Tg24, che sottolinea: «Una sola dose di vaccino non è sufficiente a proteggere», dalla variante che, solo in Lombardia ha al momento un’incidenza del 4%, ma certamente ci sarà un incremento«, perché ha un’alta trasmissibilità.

Emergenza variante Delta, da luglio il Lazio anticipa AstraZeneca

Come se non bastasse, Locatelli mette in guardia sulla possibilità di creare nuove zone rosse in caso di nuovi cluster. «L’Italia in questo momento è tutta bianca ma se necessario creeremo zone rosse per impedire la diffusione dei cluster. Come è avvenuto con la variante brasiliana in Umbria». Così il Coordinatore del Cts e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, durante l’evento «Live in Firenze» su Sky Tg24.

