La variante indiana fa paura. Vertice d'urgenza con Speranza a Locatelli

Vertice d'urgenza sulla variante Delta. Secondo quanto si apprende è stata convocata una riunione con il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il ministro della Salute Roberto Speranza sul tracciamento della mutazione indiana del Covid, responsabile dell'aumento dei casi in alcune zone d'Europa e riscontrata in alcuni focolai anche in Italia. A dare l'annuncio del vertice è stato Enrico Mentana nel finale del Tg La7 delle 20 giovedì 24 giugno. Alla riunione partecipano anche i sottosegretari Costa e Sileri e sul tavolo ci sono anche le modalità per la riapertura delle discoteche.

Il problema è individuare casi con certezza e seguire l'evoluzione della variante Delta. "La verità sulla diffusione della variante Delta in Italia la scopriremo per ultimi perché non sequenziamo", è l'allarme lanciato da Guido Rasi, ex numero uno dell’Ema e consulente del commissario per l’emergenza Covid, durante la presentazione del suo libro ’Generazione V’ dedicato ai professionisti sanitari.

"Il sequenziamento è uno dei punti deboli" che abbiamo, ha rimarcato Rasi. "Non trovi quello che non cerchi", ha osservato. "Il sequenziamento è un atto fondamentale", ha ribadito. Invece ora come ora, "se nascerà una variante italiana" di Sars-CoV-2, "la scopriranno gli altri perché la esporteremo". Per il futuro, secondo l’ex direttore esecutivo dell’Ema sarà necessario "avere degli enti che abbiano il potere di coordinare, che sia assegnato loro il potere di esercitare quello che sanno fare. Questo è uno dei cambiamenti radicali" a cui puntare: "Diamo alle istituzioni che abbiamo il potere che serve loro per gestire l’emergenza".

Intanto sono 28 (e non 10: il dato è stato rettificato dal ministero della Salute) le vittime per il Covid registrate in 24 ore in Italia. Sono 927 i positivi al test nelle ultime 24 ore secondo i dati del ministero della Salute.

