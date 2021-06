Le discoteche riaprono col green pass, il Cts dà l'ok

25 giugno 2021 a

Via libera alla riapertura delle discoteche da parte del Comitato tecnico scientifico. I locali, apprende l’AGI, potranno aprire solo in zona bianca, e soprattutto si potrà ballare solo all’aperto.

L’ingresso sarà consentito solo a chi è in possesso di green pass. È previsto il contingentamento degli ingressi, che dovranno essere registrati per 14 giorni. Il Cts non si è espresso invece su una data per la riapertura: deciderà il governo. Le due più probabili sono il 3 o il 10 luglio.

