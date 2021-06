Matteo Salvini vuol riportare a ballare gli italiani

Il segretario della Lega ha voglia di Papeete e promette la riapertura delle discoteche dal primo luglio

14 giugno 2021 a

a

a

Salvini ha voglia di... Papeete e vuol riportare a ballare tutti gli italiani. A partire dal primo luglio, secondo il leader leghista, le discoteche andranno riaperte. «Dal primo luglio diritto al lavoro per 3.000 imprese e 100.000 lavoratori, insieme al diritto a un divertimento (sano e controllato) per milioni di giovani chiusi in casa da mesi. Non riaprire discoteche e sale da ballo significherebbe premiare abusivismo e illegalità, punire i nostri ragazzi senza motivo, regalare milioni di turisti ad altri Paesi europei», dice il segretario della Lega.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.