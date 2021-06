Covid, riaprono anche le discoteche: pronta la data per il ritorno ai balli nei locali

22 giugno 2021 a

Uno dei pochi settori rimasti a secco durante le riaperture post-Covid degli ultimi due mesi è stato quello delle discoteche, luogo di ritrovo per uomini e donne di ogni età. Dopo un pressing asfissiante andato in scena nelle scorse settimane, che ha visto coinvolto anche il Comitato Tecnico Scientifico a cui si appoggia il Governo di Mario Draghi, è finalmente arrivato il via libera per il ritorno alla normalità. Ad annunciarlo è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervistato da RTL 102.5 nel programma Non Stop News: “Entro i primi dieci giorni di luglio le discoteche potranno aprire e penso che il criterio del green pass possa essere applicato anche alle discoteche. Ho appena avuto un colloquio su questo con il ministro Speranza. Questa settimana indicheremo una data in cui le discoteche potranno tornare a fare le loro attività, perché questo settore è ad oggi, rimasto l'unico senza avere una prospettiva e credo sia dovere della politica dare una risposta anche a questo".

Ad esultare per il passo in avanti dell’esecutivo è Matteo Salvini, leader della Lega: “Via le mascherine all'aperto e riapertura di locali e discoteche, per offrire ai ragazzi un divertimento sano e controllato e aiutare 3.000 imprese e 100.000 lavoratori. Bene, avanti così”.

